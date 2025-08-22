La FIFA confirmó que el 5 de diciembre será el sorteo del Mundial 2026

La FIFA confirmó que el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, comenzará oficialmente con el sorteo de la fase de grupos el 5 de diciembre de 2025. El evento se realizará en el Kennedy Center de Washington DC, a las 12 horas locales (11 de Argentina).

«El Mundial 2026 será el conjunto de eventos más grande y complejo en la historia del deporte, y el Kennedy Center le dará un inicio fenomenal», señaló el presidente estadounidense, Donald Trump, en el anuncio que compartió en la Casa Blanca junto a Gianni Infantino, titular de la FIFA. «Estamos uniendo al mundo aquí, en Estados Unidos, y estamos muy orgullosos de ello», agregó Infantino.

La 23ª edición de la Copa del Mundo será histórica: contará por primera vez con 48 selecciones y un total de 104 partidos, que se disputarán entre el 11 de junio y el 29 de julio de 2026. El partido inaugural tendrá lugar en el Estadio Azteca de Ciudad de México, que se convertirá en el primer estadio en albergar tres Mundiales tras 1970 y 1986. Allí debutará México en el Grupo A, mientras que Canadá lo hará en el Grupo B y Estados Unidos en el Grupo D.

Además de los tres anfitriones, ya están clasificados Argentina, Brasil, Ecuador, Nueva Zelanda, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Japón, Irán y Australia. Para diciembre de 2025 se habrán definido 42 de los 48 equipos, restando los cupos de Europa y el repechaje intercontinental de marzo de 2026.

En cuanto a las sedes, Estados Unidos será el país con mayor cantidad, con 11 ciudades: Nueva York/Nueva Jersey, Los Ángeles, Miami, Dallas, Kansas, Filadelfia, Seattle, Atlanta, Houston, Boston y San Francisco. México contará con tres: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Canadá tendrá dos: Toronto y Vancouver.

