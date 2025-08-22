Ingresó a la vivienda de su vecino e intentó matarlo a golpes: fue detenido

Un hombre de 41 años fue detenido tras presuntamente intentar asesinar a su vecino en el barrio Villa Don Alberto, en Resistencia.

El caso ocurrió este viernes, cerca de las 13, cuando agentes de la Patrulla Preventiva fueron informados sobre un desorden sobre calle Brasilia al 100. Allí, un hombre de 63 años fue atacado por su vecino.

De acuerdo al relato de la víctima, su vecino, identificado con el apodo «Mey», se trepó al muro perimetral e ingresó a su vivienda. Una vez dentro, empezó a golpearlo, diciéndole que terminaría con su vida. La violencia terminó cuando se presentó personal policial al lugar y el sujeto se dio a la fuga.

Sin embargo, «Mey», de 41 años, fue detenido a los pocos metros. Por su parte, el denunciante tenía un severo corte en su rostro y debió ser atendido por personal sanitario.

En el caso del delincuente, fue notificado por la acusa «supuesta tentativa de homicidio» y fue trasladado a la Comisaría Jurisdiccional.

