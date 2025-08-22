Encuentran 5 mil atados de cigarrillos en medio del monte

22 agosto, 2025 ACTUALIDAD, PROVINCIALES

Ocurrió este viernes a la madrugada, durante un rastrillaje en la zona denominada «Puerto El Zapallar», donde los funcionarios alumbraron con sus linternas y hallaron cajas con la mercadería entre la maleza.

 

El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Sección «General San Martín» dependiente del Escuadrón 14 «Las Palmas» de Gendarmería Nacional, cuando vieron un vehículo estacionado en un camino vecinal cercano a la Ruta Provincial Nº 3. No se podía identificar marca, modelo ni dominio, debido a la baja luminosidad.

Los ocupantes, al percatarse de la presencia de los gendarmes, se dieron a la fuga, favorecidos por la escasa visibilidad en medio de la espesura del monte.

 

Inmediatamente, se inició un seguimiento controlado sin poder dar con los responsables. Luego, los funcionarios realizaron un minucioso rastrillaje en la zona montuosa, donde con sus linternas pudieron identificar bultos ocultos entre la maleza.

 

Se pudo constatar que se trataba de 5.000 atados de cigarrillos que fueron secuestrados por orden de la Fiscalía Federal de Saénz Peña y personal de ARCA.

 

Fuente:datachaco

 

Comentarios

Te Puede Interesar

Se bajaron de un auto y le dieron una feroz golpiza a un joven al que dejaron desmayado

[...]

Sager reconoció el esfuerzo de la legislatura por lograr “una síntesis” entre 41 postulantes para la Defensoría del Pueblo

[...]

SAMEEP TRABAJA PARA UNA EQUITATIVA DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN COLONIA BENÍTEZ Y MARGARITA BELÉN

[...]