El Gobierno del Chaco anunció el cronograma de pagos de sueldos de agosto

El Gobierno del Chaco informó el cronograma de pagos correspondiente a los haberes de agosto para trabajadores activos y pasivos de la Administración Pública Provincial.

Según lo comunicado, los jubilados y pensionados provinciales percibirán sus sueldos el lunes 1 de septiembre, con disponibilidad en cajeros automáticos del Nuevo Banco del Chaco a partir de las 21 horas. Al día siguiente, los fondos podrán retirarse también por ventanilla.

Por su parte, los trabajadores activos de la administración pública cobrarán el martes 2 de septiembre, con acreditación en cajeros automáticos a partir de las 21 horas de esa jornada.

El Ejecutivo chaqueño destacó que se cumple «en tiempo y forma» con los compromisos salariales asumidos con empleados y jubilados de la provincia.

