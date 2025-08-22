Detuvieron en Resistencia a «Mosquito», un hombre con cuatro pedidos de captura

El operativo se realizó en el barrio Cristo Rey, cuando buscaban a Pato Nuñez. el hombre que baleó a su mujer y que aún se encuentra prófugo de la justicia.

En medio de un procedimiento policial que se llevaba a cabo este viernes para dar el con paradero de Jesús Luis Núñez, alias «Pato Núñez»., quien baleó e intentó asesinar a su mujer, este viernes en el barrio Cristo Rey de Resistencia lograron la detención de Claudio Ariel «Mosquito» Ramírez, de 46 años, quien contaba con cuatro pedidos de captura vigentes en distintas causas judiciales.

El allanamiento fue ordenado por el Juzgado de Garantías Nº 2, a cargo de la jueza Liliana Soledad Puppo, en el marco de una investigación por un hecho ocurrido el pasado 29 de julio, cuando Sara Aldana Bogado de 32 años, vecina del barrio Santa Rita, sufrió lesiones por arma de fuego en un ataque perpetrado por su pareja, Jesús Luis Núñez.

Durante las tareas de inteligencia, personal de la División Enlace Operativo localizó a Ramírez en un domicilio del barrio Cristo Rey. Al consultar sus antecedentes en los sistemas SIFCOP y SIGEBI, se constató que registraba pedidos de captura en cuatro expedientes:

Infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes (Expediente Nº 2830/2024, Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2).

Robo a mano armada (Expediente Nº 130/90-3993-E/25, Fiscalía de Investigación Penal Nº 15).

Desobediencia judicial (Expediente Nº 130/370-095-E/25, Fiscalía de Género Nº 9).

Lesiones graves culposas calificadas (Expediente Nº 31672/2020, Juzgado Correccional de la Primera Nominación de Resistencia).

Tras su detención, «Mosquito» fue trasladado a sede policial y puesto a disposición de la justicia. Fuentes oficiales confirmaron que las diligencias investigativas continúan.

