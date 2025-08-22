Detienen a un joven acusado de robar $300.000 en Sáenz Peña

El sospechoso, de 23 años y con antecedentes policiales, fue atrapado en un operativo cerrojo en el barrio 25 de Mayo.

Un joven de 23 años fue detenido este viernes, en Quitilipi, acusado de haber robado 300.000 pesos en Presidencia Roque Sáenz Peña.

La aprehensión estuvo a cargo de la División Cuerpo de Operaciones Motorizada junto a efectivos de la comisaría local.

El hecho había sido denunciado el día anterior, cuando un ciudadano aseguró que le sustrajeron la millonaria suma, compuesta por billetes de distintas denominaciones.

Las investigaciones apuntaron rápidamente a un sospechoso con antecedentes policiales, ya conocido por las autoridades.

Tras establecer que el joven se ocultaba en el barrio 25 de Mayo, se montó un operativo cerrojo que permitió su detención. Finalmente, la Fiscalía de Investigación Penal N° 4 dispuso que sea notificado de aprehensión por supuesto hurto.

