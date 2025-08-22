Continúa la búsqueda de «Pato» Núñez, acusado de balear a su expareja

La Policía del Chaco mantiene la intensa búsqueda de Jesús Luis Núñez, alias «Pato», de 46 años, acusado de balear a su expareja en la ciudad de Resistencia el pasado 29 de julio. En la jornada de este viernes se realizaron una serie de operativos y allanamientos para intentar encontrar al acusado de tentativa de femicidio.

Estos procedimientos se vienen realizando desde el 1 de agosto, tanto en domicilios vinculados al prófugo como en sitios donde podría estar escondido. Algunos de los operativos estuvieron a cargo del personal de la Comisaría 14ª; sin embargo, hasta el momento las autoridades no hallaron rastros que permitan dar con el paradero del acusado, por lo que las tareas investigativas continúan.

EL HECHO

El caso que conmocionó a Resistencia ocurrió el pasado 28 de julio, cerca de las 17:30, en calle Donovan al 3040. Efectivos de la Comisaría 14ª hallaron a la víctima, una mujer de 32 años, con dos heridas de bala en la pierna derecha. Fue trasladada de urgencia al Hospital Perrando, donde se constató que presentaba un orificio de entrada y salida en el muslo derecho.

La mujer, que permanecía consciente y estable, identificó a su agresor como su expareja, Jesús Luis Núñez, lo que activó el protocolo por violencia de género. La causa fue caratulada como «Supuesta tentativa de femicidio» y está en manos de la Fiscalía Especial de Género N.° 11, a cargo de la doctora María Noel Benítez.

