Concretan operativos para dar con el paradero de la menor Yenifer Florentín

Las unidades policiales recorren las calles en búsqueda de información para hallar a la adolescente de 13 años. Se ruega a la comunidad cualquier novedad sobre la joven informar al servicio de emergencias 911.

A raíz de la denuncia de su padre, realizada el miércoles alrededor de las 20.30, en la que informó a los agentes que su hija de 13 años no regresaba al hogar y no lograba localizarla, los efectivos de la Comisaría de Presidencia de la Plaza actuaron conforme al Protocolo de Búsqueda en Materia de Desaparición de Persona Ley N° 1703/18.

Informaron a la Fiscalía en turno e inmediatamente dieron intervención a las unidades policiales cercanas y a las unidades especiales para comenzar con su búsqueda.

Los agentes se desplegaron por la ciudad para obtener información sobre la joven, recorrieron los lugares donde solía frecuentar y también realizaron entrega de folletos en establecimientos públicos.

