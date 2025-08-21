Resistencia: Buscan intensamente a una mujer de 58 años que desapareció

Se trata de Ramona Lilian Álvarez, quien fue vista por última vez el miércoles en la calle Lestani 3200 de la ciudad de Resistencia.

La Policía del Chaco, en base a una denuncia registrada en la Comisaría Cuarta Metropolitana, busca intensamente a Ramona Lilian Álvarez, de 58 años, quien fue vista por última vez el pasado miércoles 20 de agosto sobre la calle Lestani 3200, en la ciudad de Resistencia.

Álvarez mide 1,70 metros de altura, es de contextura física robusta, tez morocha, cabello corto y blanco, y ojos marrones. Al momento de la desaparición vestía un pantalón de jean azul oscuro y campera negra.

Las autoridades solicitan que cualquier novedad sobre la persona sea informada a la unidad más próxima a su domicilio o, en su defecto, comunicarse con la Comisaría Cuarta Capital o al servicio de emergencias 911.

