Preparan herramientas de financiamiento para la apicultura chaqueña

La asistencia será canalizada a través del Ministerio de Producción, con fondos del CFI, para fortalecer la producción de miel.

El ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, Oscar Dudik, se reunió con representantes de la Fiduciaria del Norte para definir mecanismos de financiamiento para el sector apícola de la provincia.

El encuentro permitió avanzar en los lineamientos de un programa de asistencia financiera que será canalizado con recursos del Consejo Federal de Inversiones (CFI), orientado a fortalecer la producción de miel chaqueña y consolidar así la cadena de valor apícola.

«El financiamiento es una herramienta clave para potenciar a los productores y dar un salto de calidad en un sector que tiene gran proyección a nivel nacional e internacional», afirmó Dudik.

Desde el Gobierno señalaron que la operatoria proyectada se instrumentará bajo un esquema de fideicomiso, donde además los productores, intervendrán las asociaciones o cooperativas que los nuclean, los comercializadores y la Fiduciaria del Norte.

Los recursos económicos surgen del recupero de creditos otorgados, en operatorias de similares características, en años anteriores.

Fuente:datachaco

Comentarios