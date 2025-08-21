El Senado rechazó el decreto de Milei que disolvía Vialidad Nacional, el INTA y otros organismos

El kirchnerismo y la UCR desactivaron las resoluciones del Gobierno. Ahora, debaten los fondos para las universidades.

El Senado de la Nación rechazó este jueves cinco decretos del presidente Javier Milei que establecen la disolución de Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el INTI, el INTA y otros organismos.

Se trata de decretos oficializadas en la última semana de sus facultades delegadas. Ahora, el Presidente ya no podrá volver a tomar esa medida este año.

Con los votos de los bloques del peronismo, el kirchnerismo, el PRO y la UCR, el Senado se opuso asía la intervención de organismos públicos autárquicos que fueron absorbidos por carteras del Ejecutivo.

En detalle, el cuerpo resolvió el rechazó a los decretos 351/2025 (Banco Nacional de Datos Genéticos), el 340/2025 (Marina Mercante) y el 345/2025 (Instituto Nacional del Teatro, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares), así como también los decretos 461/2025 (Vialidad Nacional, Agencia Nacional de Seguridad Vial y Comisión Nacional de Regulación del Transporte) y el 462/2025 (INTI, INTA, INPI, ARICCAME, INASE e INV).

La última votación de este bloque era sobre la disolución y transformación de los organismos como Vialidad Nacional que estaban bajo la órbita del Ministerio de Transporte. Finalmente, con 60 negativos, 10 afirmativos y una abstención (el salteño Juan Carlos Romero), el Senado rechazó el decreto del Gobierno.

