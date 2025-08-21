Anuncian tiempo inestable con probables tormentas aisladas para los próximos días

Las condiciones mejorarían para el domingo, con nubosidad en disminución y un marcado descenso de temperatura.

El tiempo continuará inestable en los próximos días en Resistencia y alrededores, con probables precipitaciones y tormentas aisladas, ascenso de temperatura para este viernes, mejorando a partir de la tarde del sábado, con nubosidad en disminución y un marcado descenso de los valores térmicos, con mínimas de 6 grados a partir del domingo, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Así, para este viernes se espera cielo parcialmente nublado por la mañana, ventoso por la tarde, y tormentas aisladas hacia la noche, con vientos moderados del noreste rotando al sur con ráfagas. La temperatura oscilará entre 20 grados de mínima y 31 de máxima.

En tanto, para el sábado se prevé tormentas por la mañana, mejorando con nubosidad en disminución a partir de la tarde, y vientos moderados del sur, con un piso térmico de 11 grados y un techo de 17.

Asimismo, para el domingo, con cielo parcialmente nublado por la mañana y algo nublado por la tarde-noche, con descenso de temperatura: mínima de 6 grados y máxima de 17.

Por último, para el lunes, el SMN pronostica tiempo bueno, con cielo algo nublado, y ambiente frío a fresco, con 6 grados de temperatura mínima y 21 de máxima.

