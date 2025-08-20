Se incendió un colectivo en plena Ruta 89: no hubo heridos

El hecho ocurrió cerca de General Pinedo y las llamas iniciaron tras un cortocircuito en el motor del aire acondicionado.

Un colectivo de larga distancia se incendió en la Ruta Nacional N° 89, cerca de General Pinedo. Afortunadamente, no hubo heridos.

El caso ocurrió este miércoles, cerca de las 16, cuando personal de la Comisaría de General Pinedo fue informada sobre el incendio de un colectivo de larga distancia de la empresa Bambi, conducido por un hombre de 26 años, y que venía desde Sáenz Peña con destino a dicha localidad.

Según indicó el conductor, el incendio ocurrió tras un cortocircuito eléctrico en el motor del aire acondicionado.

En la unidad viajaban cinco pasajeros, de los cuales ninguno resultó lesionado.

En el lugar trabajó el personal de la División de Bomberos de la Policía y los Bomberos Voluntarios, que controlaron y extinguieron las llamas.

