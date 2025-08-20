Sameep concretó intervenciones en la Planta Potabilizadora del Área Metropolitana

El objetivo principal de los trabajos fue optimizar la impulsión de agua cruda y garantizar el mantenimiento de la calidad en los procesos.

Sameep informó que agentes de la empresa culminaron este miércoles las tareas en la Planta Potabilizadora N°2 de Barranqueras, que incluyeron múltiples intervenciones en paralelo, como la reparación de una rotura sobre cañería de acero (múltiple de agua cruda) de diámetro 1000 mm y limpieza de los canales que transportan agua coagulada, entre otras.

El objetivo principal de los trabajos fue optimizar la impulsión de agua cruda y garantizar el mantenimiento de la calidad en los procesos.

Desde la empresa señalaron que la realización de estas tareas generaron reducción en el servicio de la Cisterna Sur y como consecuencia de ello, baja presión de agua potable en los barrios Carpincho Macho, Chacras 137 y 214 y sectores aledaños a la Ruta 11 hasta la rotonda de la Ruta 16.

Además, desde Cisterna Central se redujo el aporte hacia la zona norte de Resistencia, abasteciendo la cisterna homónima solamente desde el Acueducto Norte.

El presidente de la empresa estatal, Nicolás Diez, señaló que «el objetivo de este mantenimiento correctivo es tener todas las instalaciones en condiciones para posibilitar una mejor calidad del recurso tratado en el establecimiento que impulsa el agua potable al Área Metropolitana del Gran Resistencia».

«Los trabajos comenzaron a las 7 de la mañana y culminaron alrededor de las 12.30 hs. Posteriormente, comenzó el bombeo y luego la normalización del servicio de impulsión, quedando el servicio completo en condiciones a las 14.30 horas aproximadamente para todo el AMGR», afirmó.

Por su parte, el gerente de Producción, Aníbal Aquino, indicó que «se intervino de forma simultánea en dos frentes de trabajos de mantenimiento en la Planta Potabilizadora N° 2», y agregó: «El primero consistió en la reparación de una pérdida, a partir de una fisura en la cañería de acero que constituye la impulsión de agua cruda captada mediante la obra de toma sobre el riacho Barranqueras. Esta intervención consistió en varias acciones como retirar una brida de acero, desagotar el agua cruda de la cañería y tareas preparatorias como ser la limpieza del interior de la misma. Posteriormente se hizo la reparación interna de la cañería, soldaduras de planchuelas y los sellamientos correspondientes para culminar la reparación. En este sentido, la tarea fue exitosa porque se recuperan aproximadamente entre 100 y 200 metros cúbicos por hora del caudal para tratamiento».

«Paralelamente, aprovechando la salida de servicio de la Planta N° 2, se hicieron trabajos de extracción del barro en el canal que transporta agua coagulada, que abastece al sistema de floculación y decantación de la Planta N° 2 y su ampliación. El trabajo fue importante destacando la predisposición de todas las áreas intervinientes para minimizar los tiempos de las tareas efectuadas y normalizar rápidamente el servicio», concluyó.

Fuente:datachaco

Comentarios