Sáenz Peña: el municipio superó las 900 cámaras instaladas en la ciudad

Este viernes se instaló un nuevo punto de monitoreo en el Ensanche Sur.

La ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña sumó este miércoles un nuevo punto de monitoreo, en la esquina de las calles 18 y 7, y llegó así a las 910 cámaras de vigilancia instaladas por parte de la Municipalidad.

Desde el municipio afirmaron que «la instalación de nuevas cámaras es posible gracias al avance de tendido de fibra óptica que actualmente es de 50 kilómetros, lo que permite conectar el sistema de vigilancia al Centro de Monitoreo durante las 24 horas».

En esta nueva etapa, el tendido se extiende por calle 20 del Ensanche Sur, desde la colectora hasta calle 1, lo que permitió la instalación de cámaras en zonas estratégicas, indicaron oficialmente, y adelantaron que «también se proyecta llevar fibra óptica al barrio Hipólito Yrigoyen y al sector sur de la ciudad, desde calle 12 hasta la Ruta 95».

Asimismo, en paralelo, la Municipalidad de Sáenz Peña continúa con la colocación de alarmas vecinales gratuitas, provistas por la comuna. Cada alarma incluye dos controles manuales y puede activarse también desde una aplicación en el celular, incluso a distancia. La señal llega al Centro de Monitoreo, lo que permite que la Guardia de Prevención o el 911 acudan inmediatamente.

Este trabajo permite posicionar al Centro de Monitoreo Municipal de Presidencia Roque Sáenz Peña en un punto de monitoreo modelo en la región.

Fuente:datachaco

