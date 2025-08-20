Revés para el Gobierno: Diputados rechazó el veto a la ley de emergencia en discapacidad

La oposición logró los dos tercios en la votación y ahora el Senado deberá definir si mantiene la norma o respalda el veto. Sigue el extenso debate por los vetos a jubilaciones y asistencia a Bahía Blanca.

La sesión especial en Diputados convocada por la oposición comenzó con un fuerte revés para el gobierno de Javier Milei: rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Con 172 votos afirmativos, 73 negativos y 2 abstenciones, la oposición logró la mayoría especial de dos tercios necesaria para avanzar. Ahora será el Senado quien deberá definir si mantiene la norma o respalda el veto. Para que la ley quede firme, ambas cámaras deben rechazar la decisión del Ejecutivo.

La iniciativa, que había contado con amplio consenso político en su aprobación original, actualiza los aranceles de las prestaciones por inflación y crea una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo. La Casa Rosada objetó la medida por considerar que implica un «alto costo fiscal».

En la previa del debate, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció en redes sociales que el Gobierno «está considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad», en un intento por descomprimir la tensión política y social alrededor del tema.

«Nuestra decisión es priorizar la atención de las personas con discapacidad, fortaleciendo las prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo», dijo Adorni. La maniobra estaba claramente destinada a meter una cuña en la mayoría opositora pero no tuvo éxito.

Fuente:diariochaco

