Con inestabilidad y ascenso de temperatura, así seguirá el tiempo en el Chaco

El pronóstico anticipa marcado descenso de los valores a partir del sábado.

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia tiempo inestable, con probables lluvias y tormentas aisladas, y ascenso de temperatura para este jueves y viernes, en Resistencia y alrededores, mientras que se anticipa un marcado descenso de los valores térmicos a partir del sábado, y temperaturas mínimas en torno a los 6°C desde el domingo.

En detalle, para este jueves se espera cielo ligeramente a parcialmente nublado por la mañana, desmejorando a partir de la tarde con chaparrones y tormentas aisladas, y vientos leves del norte rotando al noreste. La temperatura oscilará entre 13 grados de mínima y 23 de máxima.

Asimismo, para el viernes se prevé cielo parcial a mayormente nublado con algunas lluvias aisladas hacia la noche, y vientos moderados del noreste rotando al sur con ráfagas, y ascenso de los valores térmicos, con un piso de 19 grados y un techo de 31.

En tanto, para el sábado se anticipa tormentas aisladas por la mañana y mayormente nublado por la tarde-noche, con 13 grados de temperatura mínima y 14 de máxima.

Por último, para el domingo, el SMN pronostica tiempo bueno, con cielo despejado por la mañana y algo nublado por la tarde-noche, y ambiente frío a fresco, con una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 17.

Fuente:datachaco

