Zdero en el homenaje a San Martín: «Su vida debe ser ejemplo cotidiano»

En el 175° aniversario del Paso a la Inmortalidad del Libertador, el gobernador encabezó el acto en Resistencia junto al intendente y autoridades provinciales.

El gobernador Leandro Zdero y el intendente de Resistencia, Roy Nikisch, encabezaron este domingo el acto en conmemoración del 175° aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín. La ceremonia incluyó la tradicional ofrenda floral e izamiento de la bandera en el Mástil Mayor, sobre la avenida 9 de Julio.

La actividad contó con la presencia de la secretaria General de la Gobernación, Carolina Meiriño; la presidenta de la Cámara de Diputados, Carmen Delgado; la titular del Superior Tribunal de Justicia, Emilia María Valle; y demás autoridades provinciales y municipales.

Durante su discurso, Zdero destacó la vigencia del legado del Padre de la Patria. «Es un prócer que ha dejado en alto a la Argentina y ha tenido grandes valores. San Martín también luchó por la libertad, libertad que tanto se habla en estos momentos y que para nosotros es importante conmemorar a ese libertador como lo fue él», expresó.

En esa línea, el mandatario provincial sostuvo que la libertad se construye día a día: «Cada uno lo hace desde el lugar de trabajo, el docente en el aula, el alumno aprendiendo, el policía cuidando, el enfermero curando, cada uno de los argentinos trabajando. Esa es la responsabilidad que debemos tener en este momento donde recordamos a San Martín».

El acto recordó el legado de libertad y unidad que dejó San Martín.

Zdero llamó a inspirarse en la figura del Libertador y a dejar de lado divisiones. «Figuras emblemáticas como él nos marcan un camino, su gesta nos tiene que servir de ejemplo y tenerlo presente en nuestra práctica cotidiana. Hay que seguir el ejemplo de San Martín, el mismo mensaje que transmitió a lo largo de su vida y que se basa, fundamentalmente, en la tolerancia, el respeto y los valores que los argentinos debemos recuperar. Los argentinos, y fundamentalmente los chaqueños, tenemos que volver a vivir en un clima de hermandad», remarcó.

