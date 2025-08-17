Tiroteo en restaurante de Nueva York dejó tres muertos y once heridos

Un ataque armado ocurrido en la madrugada del domingo provocó la muerte de tres personas e hirió a otras once.

Tres personas murieron y once resultaron heridas durante un tiroteo registrado en el restaurante Taste of the City Lounge, ubicado en Brooklyn, Nueva York, en la madrugada del domingo. Según informaron las autoridades, los hechos ocurrieron pasadas las 3:30, cuando varios hombres armados ingresaron al establecimiento.

La comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, precisó que las víctimas fatales son dos hombres de 27 y 35 años y un tercero cuya edad aún no fue confirmada. Los heridos fueron trasladados a hospitales de la zona, aunque hasta el momento no se informó sobre su estado de salud.

En el lugar del ataque se hallaron al menos 36 vainas servidas. La policía trabaja en la identificación y localización de los sospechosos, quienes se dieron a la fuga tras el tiroteo. Posteriormente, se encontró un arma en las cercanías de la avenida Bedford y Eastern Parkway, que está siendo analizada para determinar si estuvo involucrada en el hecho.

El Taste of the City Lounge funciona en la zona desde 2022 y se encuentra a menos de media milla del Museo de Brooklyn. Este episodio se suma a otros incidentes violentos registrados previamente en el área, aunque en noviembre de 2024 no se registraron víctimas fatales en un tiroteo similar.

Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer las circunstancias del ataque y localizar a los responsables.

