Puerto Tirol: detuvieron a un adolescente acusado de abuso sexual contra un menor

La víctima tiene 12 años. La Justicia ordenó asistencia médica y contención psicológica.

Un adolescente de 16 años fue detenido en Puerto Tirol, acusado de haber abusado de un niño de 12 años en el barrio Los Aromos.

La denuncia fue realizada por la madre de la víctima, de 35 años, quien se presentó en la comisaría local tras recibir un video por celular que mostraba la situación.

De inmediato, la Fiscalía N.º 15 y el Juzgado de Menores intervinieron en la causa y dispusieron que el niño sea trasladado al Hospital Perrando, donde recibió atención médica y contención psicológica.

Tras tareas investigativas, durante la madrugada del sábado los agentes lograron ubicar al sospechoso y detenerlo.

El adolescente fue alojado en un centro de detención para menores, mientras avanza la investigación judicial.

Fuente:datachaco

