León XIV pidió «terminar las guerras» tras el encuentro entre Putin y Trump

Fue durante la bendición del León XIV pidió «terminar las guerras» tras el encuentro entre Putin y Trump, que el papa hizo alusión a la reunión entre los mandatarios de Rusia y Estados Unidos y resaltó que «no se responda con la venganza».

El papa León XIV pidió nuevamente «terminar las guerras». El mensaje fue en clara alusión al encuentro que mantuvieron los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump y de Rusia, Vladimir Putin, por lo que el pontífice solicitó que «vayan a buen fin las tratativas para hacer terminar las guerras» y luego resaltó para que «no se responda con la venganza».

Fue durante la bendición del Ángelus, en la plaza central de Castel Gandolfo, donde se encuentra de vacaciones. En ese sentido, el líder de la Iglesia católica señaló que «en las tratativas se debe poner en primer lugar la necesidad del bienestar de los pueblos».

Asimismo, destacó que «actuar en la verdad cuesta porque en el mundo hay quien elige la mentira», a lo que luego agregó: «Jesús nos invita, con su ayuda, a no rendirnos y a no homologarnos a esta mentalidad, de continuar a actuar por el bien vuestro y de todos, porque hay muchos que sufren».

«Roguemos para que vayan a buen fin los esfuerzos por hacer cesar las guerras y promover la paz, para que las tratativas sean puestas siempre en el primer lugar el bien común y los pueblos», concluyó el Papa, quien terminará sus vacaciones este viernes y regresará a Roma.

Fuente:diariochaco

