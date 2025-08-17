For Ever perdió en Jujuy y se aleja de la punta

Fue 2 a 0 ante Gimnasia y Esgrima, que se impuso con goles de Gustavo Fernández y Fransico Molina.

Chaco For Ever perdió este domingo, en Jujuy, ante Gimnasia y Escrima por 2 a 0, por la fecha 27 de la Primera Nacional, y quedó séptimo en la Zona B, a nueve puntos del líder.

El conjunto jujeño abrió el marcador a los 12 minutos, con un gol de Gustavo Fernández, mientras que a los 38, Francisco Molina amplió la diferencia.

Gimnasia de Jujuy fue claramente superior a For Ever, quue sumó solo 7 puntos de los últimos 18 en juego, con tres derrotas, dos victorias, y un empate.

Con este resultado, el equipo de Ricardo Pancaldo quedó séptimo en la Zona B, con 43 puntos, a nueve unidades del puntero, Gimnasia de Mendoza.

En la próxima fecha, For Ever recibirá a Agropecuario, el domingo, a partir de las 16.30.

Fuente:deportnea

Comentarios