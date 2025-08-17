Fentanilo contaminado: una exempleada del laboratorio denunció graves irregularidades

Una exempleada del laboratorio reveló fallas graves en los controles y falta de condiciones sanitarias.

Una exanalista del laboratorio HLB Pharma, clausurado por la ANMAT tras detectarse contaminación en lotes de fentanilo, denunció fallas estructurales y prácticas irregulares en la producción de medicamentos.

Fue en una entrevista con Radio Rivadavia, donde la exempleada, identificada como «Adriana», detalló las precarias condiciones de trabajo y el funcionamiento interno de la empresa. Así, describió la situación durante los meses de verano: «Entraban en ropa interior a veces y con las puertas abiertas del calor que hace, no podían aguantar», afirmó al referirse a los trabajadores.

La exempleada, además, acusó la existencia de un esquema sistemático de manipulación de controles y documentación. «Se completaban a mano», dijo acerca de los registros de limpieza y microbiológicos. Asimismo, sostuvo había trabajadores contratados para «dibujar los números» y «acomodar los papeles» previo a las inspecciones.

La mujer también cuestionó el funcionamiento de las auditorías del organismo regulador: «Nosotros sabíamos con anticipación que se iba a auditar», expresó y afirmó que la ANMAT «jamás» ingresó al laboratorio, hasta la inspección que terminó con la clausura.

Otra irregularidad señalada por la exempleada fue la falta de formación del personal encargado de tareas sensibles. Según la denunciante, los resultados positivos de contaminación no se registraban en los sistemas oficiales.

Fuente:diariochaco

Comentarios