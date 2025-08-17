El Gobierno intervino la Comisaría de Taco Pozo

El Comisario Inspector José Luis Gómez fue designado como interventor, a raíz de las denuncias que involucran al comisario Daniel Melchiori.

La Jefatura de Policía de la Provincia del Chaco resolvió este domingo la intervención de la Comisaría de Taco Pozo, tras el escándalo que involcura al comisario Daniel Melchiori, así como también a personal policial superior y subalterno de la dependencia.

«La medida tiene como objetivo restablecer el orden, garantizar la disciplina interna y optimizar la prestación del servicio de seguridad pública en la localidad y su zona de influencia», afirmaron desde el Gobierno.

El Comisario Inspector José Luis Gómez, actual Supervisor de la Zona XIV Interior, fue designado como interventor de la unidad policial.

Según la información oficial, la resolución dispone que el funcionario deberá elaborar, en un plazo perentorio, un informe detallado sobre los procesos, servicios, recursos humanos y materiales con los que cuenta la comisaría, además de proponer eventuales cambios de destino del personal para asegurar un mejor servicio a la comunidad.

Desde la Jefatura destacaron que la medida se enmarca en lo establecido por la Ley de Seguridad Pública N° 2011-J, que garantiza los derechos y libertades de los chaqueños a través de acciones de prevención, conjuración e investigación de delitos e infracciones.

Además, se subrayó que con esta intervención se busca fortalecer la eficiencia institucional, resguardar y dar respuestas inmediatas a la comunidad de Taco Pozo.

MÉDICOS SANTAFESINOS DENUNCIARON ABUSO DE PODER

Médicos cordobeses que integran la fundación «Todos por Todos» denunciaron abuso de poder por parte del jefe de la Comisaría de Taco Pozo, al que acusaron de agresiones y detención arbitraria durante un operativo sanitario.

Los profesionales aseguran haber sido víctimas de violencia y abuso policial por parte del comisario Daniel Melchiori, jefe de la comisaría local.

El hecho ocurrió al finalizar un operativo sanitario que se extendió durante más de diez días en la zona, donde los médicos brindaron atención a vecinos del interior del Chaco.

Según la denuncia, uno de los choferes de la delegación fue agredido físicamente y una médica resultó detenida. La presentación formal fue radicada en la misma comisaría de Taco Pozo, mientras el caso comenzó a difundirse a través de redes sociales y medios locales, generando repercusión en la comunidad.

