El gobierno conmemoró el Paso a la Inmortalidad de San Martín: «Seamos libres y lo demás no importa nada»

El presidente Javier Milei encabezó el acto.

A través de la cuenta de X de Casa Rosada, el gobierno nacional conmemoró con un video el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. En este día el presidente Javier Milei encabezó el acto por el 175° aniversario .

«A 175 años del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, honramos al Prócer de la Patria que llevó nuestra bandera más allá de la Cordillera, liberando a Argentina y forjando el destino de un continente libre. El Cruce de los Andes, en enero de 1817, fue una de sus gestas más importantes: estrategia, coraje y sacrificio puestos al servicio de la libertad», esccribió la cuenta. «Seamos libres y lo demás no importa nada», cerró.

Milei junto al ministro de Defensa, Luis Petri, encabezaron el acto en conmemoración al Libertador, realizado por Granaderos en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada. Estuvieron acompañados por el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas el Jefe del Ejército Argentino, Teniente General Carlos Presti; el Jefe de Casa Militar, General de Brigada Sebastián Ibañez; y el Jefe del Regimiento de Granaderos, Coronel Matías Mones Ruiz.

Fuente:datachaco

