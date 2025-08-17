El embajador argentino en España sorprendió con un grito en un homenaje a San Martín

Wenceslao Bunge Saravia cerró su discurso en Cádiz con un «¡Viva el Rey!», además de recordar a San Martín.

El embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia, protagonizó un momento llamativo durante el acto en homenaje a José de San Martín, realizado en Cádiz al cumplirse el 175° aniversario de la muerte del prócer.

Al final de su discurso, el diplomático expresó: «¡Viva la Argentina, viva San Martín, viva Cádiz, viva España, viva el rey, viva la libertad!». La frase generó reacciones entre los usuarios de redes.

En el inicio de sus palabras, Bunge había destacado la gesta libertadora del General y sus vínculos con la ciudad andaluza: «San Martín, en el lecho de su muerte, dijo: «Seamos libres y lo demás no importa»».

El acto estuvo encabezado por el embajador junto al alcalde de Cádiz, Bruno García de León, el cónsul argentino en la ciudad, Sergio Servin, y autoridades locales. También participaron representantes de la comunidad argentina en España, como miembros de la Casa Argentina en Cádiz y en Sevilla.

Desde la cuenta oficial de la Embajada argentina en España calificaron la ceremonia como un «emotivo tributo al General José de San Martín, Padre de la Patria y Libertador de Argentina, Chile y Perú, con una ofrenda floral en Cádiz».

La llegada de Bunge Saravia a la representación diplomática se produjo a fines del año pasado, tras la salida de Roberto Bosch y la posterior aprobación de su pliego por el Senado, con el aval del gobierno de Pedro Sánchez.

