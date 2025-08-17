Charata: Sameep trabaja para fortalecer el sistema cloacal

Se instalan nuevas bombas y se realizan tareas de mantenimiento.

La empresa Sameep informó que continúa avanzando con trabajos para fortalecer el sistema cloacal de Charata, que actualmente atiende a más de 2.500 usuarios.

Las tareas incluyen la renovación del Pozo principal de la ciudad, donde próximamente se instalará una nueva bomba que permitirá optimizar la red y mejorar el servicio para los vecinos.

Además, se realiza el reemplazo de guías en el pozo cloacal, lo que facilitará el trabajo de los operarios al momento de efectuar recambios en las bombas.

El presidente de Sameep, Nicolás Diez, afirmó que «estos trabajos tienen como objetivo que el sistema funcione correctamente y mantener un ambiente sano en toda la ciudad», y agregó: «Se enmarcan en el plan de saneamiento integral que Sameep lleva adelante en toda la provincia, con personal capacitado».

En la misma línea, el coordinador de Zona III, Omar Albornoz, sostuvo: «Si bien estos trabajos se realizan de manera continua, es fundamental la renovación de las instalaciones para mejorar la prestación del servicio. También pedimos a los usuarios que hagan un uso responsable de las cloacas, evitando arrojar objetos a las redes, ya que su preservación garantiza la vida útil de todo el sistema».

Fuente:datachaco

Comentarios