Un hombre murió aplastado por un tractor en una cuneta

El hecho se dio este sábado por la mañana en una zona rural de la localidad. La víctima era un trabajador conocido en el lugar.

En la mañana de este sábado, aproximadamente a las 10, personal policial tomó conocimiento de un accidente de tránsito en la zona rural del Paraje El Triángulo, distante a unos 30 kilómetros del centro de Las Breñas.

Los efectivos observaron en el interior de la cuneta pluvial a un tractor Fiat 700, naranja, y debajo de éste, un hombre sin signos vitales.

En el lugar, se encontraba presente una ambulancia con una enfermera que informó que el ciudadano se encontraba sin signos vitales.

Se logró establecer que la víctima fue identificada como Alfonso Campos, de 42 años, domiciliado en el Pasaje Rural El Triángulo.

Trascendió que Campos era un conocido trabajador rural de la zona y que, presuntamente, habría estado realizando labores con el tractor cuando ocurrió el accidente.

Por orden de la Fiscalía N°2 de Charata, se desplegó un operativo en el sitio, con la intervención del personal del Gabinete Científico y la División Bomberos para las tareas periciales.

