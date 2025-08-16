Triunfazo de Tigre a Racing en el Cilindro: se lo dio vuelta con dos goles sobre la hora

La «Academia» lo ganaba con un golazo de «Rocky» Balboa, pero el «Matador» lo empató de penal a los 90 y lo dio vuelta a los 93 para quedarse con la victoria.

En el Estadio Presidente Perón, Racing cayó de forma agónica y con polémicas ante Tigre por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025.

El equipo de Gustavo Costas atraviesa un momento incómodo: viene de perder en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Peñarol y necesitaba recuperar terreno en el campeonato local antes de la revancha copera.

Fue así que se imponía con el golazo de «Rocky» Balboa en el cierre de la primera mitad, pero a los 90 y tras un polémico penal, Braian Martínez puso el 1-1 que desató la furia y expulsión de Costas. Encima, a los 93, Ignacio Russo le dio la victoria al «Matador».

