Prófugos de Santa Fe por homicidio y drogas fueron capturados en Taco Pozo

Los acusados intentaron escapar y se enfrentaron con la policía en el barrio Mocoroa. Ambos quedaron detenidos a la espera de la coordinación de su traslado a la provincia vecina.

Dos jóvenes prófugos de la justicia de Santa Fe fueron detenidos este sábado en Taco Pozo tras un operativo conjunto de la Policía del Chaco y la Unidad de Investigaciones de la provincia vecina.

Los detenidos fueron identificados como W. D. V. (27 años) y B. A. B. (22 años), ambos buscados en una causa por homicidio culposo agravado, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y encubrimiento.

Según el informe oficial, personal de la Policía de Investigaciones de Santa Fe había llegado a la localidad para realizar tareas de inteligencia y lograr la captura de los prófugos, en coordinación con la comisaría de Taco Pozo.

La información recabada indicó que los jóvenes se encontraban en una vivienda del barrio Mocoroa. Al arribar al lugar, los efectivos observaron a los sospechosos escapar corriendo por distintos terrenos en dirección oeste, lo que dio inicio a una persecución a pie y en móvil policial.

Finalmente, los dos hombres fueron demorados, aunque durante el procedimiento atacaron al personal policial con golpes de puño y patadas. Como consecuencia, la cabo primero Lourdes Serrano sufrió lesiones leves y radicó la denuncia correspondiente contra Vélez.

El fiscal Marcelo Fabián Soto, de la Fiscalía N° 3 de Presidencia Roque Sáenz Peña, dispuso que ambos detenidos sean notificados en la causa por atentado y resistencia contra la autoridad y lesiones leves, además de la investigación pendiente en Santa Fe. Los jóvenes quedaron alojados en la dependencia policial de Taco Pozo a la espera de la coordinación judicial para su extradición.

