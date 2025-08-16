Intento de violación de domicilio en Fontana: aprehendieron a un hombre de 38 años

La denunciante de 37 años, alertó que alrededor de la 1:30 su vecina le informó vía telefónica sobre un sujeto con vestimenta oscura que intentaba entrar a casas del barrio y a vehículos.

Durante la madrugada de este sábado, un hombre fue detenido tras intentar ingresar a un domicilio en el barrio 100 Viviendas de Primera Fontana. La denunciante de 37 años, alertó que alrededor de la 1:30 su vecina le informó vía telefónica sobre un sujeto con vestimenta oscura que intentaba entrar a su casa.

Al acercarse, Altabe escuchó golpes fuertes en la puerta y activó la alarma vecinal. Según indicó, el sospechoso se desplazó luego hacia otra vivienda e intentó abrir puertas de vehículos cercanos.

Personal del servicio externo de la Zona Fontana, alertado por los vecinos, logró interceptar al hombre, identificado como M.A.Q., de 38 años, domiciliado en el barrio Banderas Argentina. Tras ser examinado por el médico policial de turno, fue entregado a la guardia de prevención.

El fiscal en turno, Dra. María Candela Valdez, tomó conocimiento del hecho y dispuso la notificación de aprehensión de Quiróz en la causa por «supuesto intento de violación de domicilio». Las autoridades indicaron que se continuará con las diligencias correspondientes en las próximas horas.

