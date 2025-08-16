Detuvieron en Entre Ríos a la «pistolera» Machado: conocida colaboradora de los Sena

María Magdalena Machado tiene un frondoso prontuario, pero esta vez fue detenida nuevamente por una causa de abuso de armas sucedida en agosto del 2023.

Una conocida colaboradora de la familia Sena, identificada como María Magdalena Machado, de 36 años, nuevamente fue detenida en la madrugada de este sábado en la provincia de Entre Ríos, en el marco de una causa por «abuso de portación de arma sin autorización legal».

La detención fue solicitada por la Cámara Segunda en lo Criminal del Chaco, a cargo de la jueza Dolly Roxana Fernández. Machado estaba vinculada a un hecho ocurrido en agosto de 2023, cuando protagonizó un enfrentamiento armado con un policía de Investigaciones, el comisario principal Osvaldo Verón, en un intento de evitar la detención de su pareja, conocido como «Toti» Núñez.

En aquella oportunidad se logró secuestrar un arma de fuego y detener a Machado, pero posteriormente la Justicia dispuso su libertad mientras quedaba a disposición del proceso. Sin embargo, la mujer se habría fugado hacia otra provincia para evadir la causa judicial, lo que motivó el pedido de captura.

Tras diversas tareas investigativas, los efectivos del Departamento de Delitos Económicos y Financieros de la Policía del Chaco, junto con la División Convenio Policial y la DDI de Mercedes (Buenos Aires), determinaron que Machado viajaba en un colectivo de la empresa Pulqui con destino a la zona norte del país.

Ante esa información, se solicitó la colaboración de la Policía de Entre Ríos, que montó un control sobre la Ruta Nacional Nº 14, en el paraje Chajarí. Allí, al identificar a los pasajeros mediante el sistema SIFCOP, confirmaron que Machado tenía una captura activa vigente.

La detenida fue puesta a disposición de la Justicia entrerriana, que notificó de inmediato a la magistratura chaqueña interviniente. Desde la Cámara Segunda en lo Criminal se dispuso la notificación de la detención y el inicio del trámite de exhorto judicial para la extradición de Machado al Chaco.

«LA PISTOLERA»

María Magdalena Machado, apodada la «pistolera», arrastra un frondoso prontuario. Entre sus antecedentes figuran robos armados, episodios de corrupción de menores y maltrato animal.

