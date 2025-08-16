Con 98 equipos participando se vive la segunda jornada del «Mundialito de Fútbol» 2025

El evento se desarrollará hasta el día domingo 17 en Sáenz Peña donde participan localidades vecinas e incluso de otras provincias.

Son 98 los equipos de la ciudad, localidades vecinas e incluso de otras provincias que participan de la edición 2025 del evento futbolístico organizado por la Secretaría de Desarrollo Humano y Deportes de la municipalidad.

El Mundialito comenzó el viernes por la mañana, en la Asociación de Fútbol de Veteranos, con los primeros encuentros y durante la jornada inaugural se contó con la presencia del intendente Bruno Cipolini, el gobernador Leandro Zdero, el secretario de Desarrollo Humano y Deportes Germán Rearte, el subsecretario de Deporte Social y Comunitario Ivan Arredondo y demás funcionarios.

Cabe mencionar que el evento se desarrollará hasta el día domingo 17, donde se conocerán a los ganadores de cada categoría y se premiará desde el primero al cuarto puesto en copa de oro y copa de plata. También se premiará al goleador y a la valla menos vencida de cada categoría.

El evento es un éxito y convoca a cientos de familias que acompañan a los chicos en cada partido disputado. Desde el municipio agradecieron el apoyo de cada equipo participante, de las familias y de cada persona que trabaja para hacer posible el evento que se consolida como una gran fiesta del fútbol infantil y juvenil en la región.

