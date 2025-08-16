Boca viaja a Mendoza para enfrentar a Independiente de Rivadavia

El partido se jugará este domingo a las 20:30 en el estadio Malvinas Argentinas y el Xeneize buscará sumar de a tres.

Boca Juniors se enfrentará a Independiente de Rivadavia este domingo en un partido correspondiente a la quinta fecha del Grupo A del Torneo Clausura 2025. El encuentro se disputará en el estadio Malvinas Argentinas, en Mendoza, desde las 20:30, con arbitraje de Pablo Dóvalo y asistencia de José Carreras desde el VAR.

El conjunto de La Ribera llega tras un empate 1-1 ante Racing Club de Avellaneda, en el que Milton Giménez anotó el gol del empate en los últimos minutos, rescatando un punto vital. Boca, dirigido por Miguel Russo, buscará una victoria que le permita salir de la complicada posición en la tabla, donde ocupa el puesto 14 con apenas tres unidades.

Por su parte, Independiente de Rivadavia llega luego de caer 2-1 frente a Estudiantes de La Plata en condición de visitante. El único gol del equipo mendocino en aquel partido fue convertido por el extremo colombiano Sebastián Villa. La «Lepra» intentará hacerse fuerte de local para mantenerse por encima de Boca en la tabla, actualmente en el puesto 11 con cuatro puntos.

Probables formaciones:

Independiente de Rivadavia: Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Darko Studer, Pedro Souto, Tomás Bottari, Kevin Retamar, Franco Amarfil, Thomas Ortega, Álex Arce y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco, Leandro Paredes, Brian Aguirre, Malcom Braida, Alan Velasco, Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

