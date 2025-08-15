Unido y comprometido, el peronismo chaqueño se reúne este sábado en el Congreso Provincial

En el marco de la alianza Fuerza Patria y rumbo a las decisivas elecciones legislativas nacionales de octubre próximo, el PJ afianza la unidad en defensa de los chaqueños.

El Partido Justicialista del Chaco vivirá este sábado 16 de agosto un nuevo capítulo de fortalecimiento y unidad política, en el marco de la alianza Fuerza Patria, con la realización de la Sesión Ordinaria del Congreso Provincial.

La cita será en el Club Comercio, ubicado en Irigoyen 455 de Presidencia de la Plaza, y contará con la presencia de dirigentes, congresales titulares y suplentes de todas las corrientes partidarias.

La convocatoria, impulsada por la Mesa Directiva del Consejo Provincial, y prevista para las 10 del sábado, es central puesto que en esta instancia se ratificarán las candidaturas de Fuerza Patria tanto a senadores como diputados nacionales que se elevarán ante la Justicia Electoral.

Además, el PJ ratifica el compromiso de construir un peronismo fuerte, unido y con una mirada estratégica hacia las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.

Entre los puntos del orden del día se incluyen la lectura y consideración del acta anterior, el debate y definición de estrategias para los comicios, y el tratamiento de temas varios que hacen a la vida interna del movimiento.

“Las y los esperamos para seguir construyendo el futuro de nuestro movimiento”, señalaron desde la conducción justicialista, resaltando que la unidad y Fuerza Patria son las herramientas fundamentales para defender los intereses del pueblo chaqueño.

