Sáenz Peña: Recuperan un celular robado en el barrio Matadero

Este viernes a las 11:30 hs, personal de la Comisaría Sexta logró recuperar un teléfono celular Samsung A03 color negro, que había sido robado esa misma mañana en un domicilio del barrio Matadero.

El damnificado, un hombre de 34 años, denunció que alrededor de las 08:30 hs, mientras salió a comprar junto a su novia y amigos, dejó su vivienda sin medidas de seguridad. Al regresar, constató que personas desconocidas le habían sustraído el teléfono que estaba cargando.

Tras tareas investigativas y entrevistas con vecinos, los efectivos obtuvieron información de que un joven con remera negra y jeans intentaba vender un celular en la zona. Finalmente, el aparato fue hallado en calle 47 entre 26 y 28 del mismo barrio, siendo entregado por una persona que manifestó haberlo comprado de buena fe.

Por disposición de la Fiscalía de Investigación Penal Nº 3, el teléfono fue restituido a su dueño, mientras continúan las investigaciones para dar con el autor del hurto.

