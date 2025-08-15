Pensó que tenía un mes de gestación pero dio a luz en el baño de su casa

Una joven de 18 años debió ser asistida en el hospital local, tras parir a un bebé en su vivienda. El pequeño fue trasladado en estado inconsciente.

El miércoles pasado, alrededor de las 12, una joven de 18 años dio a luz en el baño de su domicilio.

La mujer junto al recién nacido ingresaron a la Guardia de Emergencia del Hospital de Charata, con el menor inconsciente.

La progenitora del bebé, al consultarle la situación del menor, manifestó que antes del mediodía sintió dolores y al ir al baño expulsó al neonato.

La misma argumentó que pensó que estaba embarazada de un mes, pero claramente su gestación dataría hace más tiempo. Aclaró que se encuentra de novia hace aproximadamente dos años, con un hombre de 38 años, de General Pinedo.

La ciudadana fue examinada por la médica de turno, quien adelantó que la «paciente no presentaba lesiones».

De la misma forma, el bebé fue examinado por una pediatra, quien adelantó que tuvo 35 semanas de gestación y que posee una malformación congénita en las extremidades inferiores. El mismo se encuentra estable y fue derivado al Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña.

