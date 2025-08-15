Narco boliviano fue expulsado de Chaco: estaba preso en una comisaría

El hombre de 37 años estaba condenado a tres años de prisión condicional por el Tribunal Oral Federal de Resistencia. Se encontraba alojado en una dependencia de Pampa del Infierno.

Un narcotraficante boliviano fue expulsado de la provincia y el país mediante un paso fronterizo entre Salta y Bolivia. El hombre estaba condenado por la Justicia a tres años de prisión condicional y alojado en una comisaría de Pampa del Infierno.

El caso ocurrió este jueves, cerca de las 20, cuando personal policial realizó el traslado del sujeto de 37 años al paso fronterizo internacional puente Aguas Blancas, Salta – Bermejo, Bolivia.

El hombre, identificado como R.L.G., estaba condenado por el Tribunal Oral Federal de Resistencia a tres años de prisión de ejecución condicional por la causa vinculada a la venta de estupefacientes y se encontraba alojado en la Comisaría de Pampa del Infierno.

El traslado estuvo a cargo del Cuerpo de Operaciones Especiales y las Divisiones de Información de Personas Extranjeras, y de Transporte, tras las diligencias realizadas ante la Dirección Nacional de Migraciones luego de que el juzgado dispusiera la expulsión del hombre.

El narco boliviano fue entregado a la Dirección Nacional de Migraciones de Bolivia.

Fuente:diariochaco

