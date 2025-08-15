La agarró del cuello y la empujó: denunció que sufre violencia de género desde 2019

El hombre con el cual la víctima tiene una hija fue detenido luego de la denuncia.

Un hombre de 28 años fue detenido este jueves por la noche en Resistencia, acusado de agredir físicamente a su pareja en el marco de un hecho de violencia de género. El episodio ocurrió alrededor de las 21:45 en una vivienda ubicada sobre calle Don Bosco al 2400.

La denuncia fue realizada por una joven de 32 años, quien declaró que mantenía una relación de 13 años con F.R.M.K, con quien tiene una hija en común. Según relató, las agresiones físicas comenzaron en 2019, pero hasta ahora no había realizado denuncias por temor.

De acuerdo al testimonio de la víctima, en horas de la siesta de este jueves, el hombre se tornó violento, la tomó del cuello aplicándole una «llave» y luego la empujó contra una pared. La mujer pidió ayuda a su padre, quien intervino y solicitó al acusado que se retirara del domicilio.

La denunciante decidió accionar penalmente y fue examinada por la médica policial de turno. Por disposición del magistrado interviniente, se notificó la aprehensión del acusado en la causa caratulada como «supuestas lesiones leves en contexto de violencia de género».

Efectivos de la Comisaría Novena de Resistencia, trasladaron al detenido y dieron intervención a Medicina Legal para las pericias correspondientes.

Comentarios