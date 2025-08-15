Este viernes arranca el Mundialito de Fútbol 2025

Desde hoy y hasta el domingo tendrá lugar el Mundialito de Fútbol 2025, organizado por la Secretaría de Desarrollo Humano y Deportes del municipio, en la Asociación de Fútbol de Veteranos.

Con casi 100 equipos confirmados de las categorías 2011 a la 2018, habrá premios del 1° al 4° puesto en todas las categorías. Además se premiará al goleador y a la valla menos vencida.

El evento contará con la participación de equipos de Chaco, Corrientes y Formosa, y promete ser una verdadera fiesta del fútbol.

Durante los tres días, los partidos comenzarán a disputarse a partir de las 9 de la mañana y se extenderán a lo largo de la jornada

