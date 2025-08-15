Efectivos policiales evitaron otro intento de usurpación en Barranqueras

La protagonista es una mujer de 58 años.

Una mujer de 58 años pretendía instalarse en inmediaciones a las vías y de la avenida Mosconi en Barranqueras, según el reporte policial .

Hasta el lugar llegaron móviles de la Comisaría Segunda Barranqueras y de Puerto Vilelas, quienes hallaron a unos 30 metros de la avenida y a unos 6 de las vías, una finca precaria, sostenida con palos, un nylon negro y de techo un par de chapas.

Los efectivos fueron atendidos por una mujer de 58 años, a quien se informó de la imposibilidad de asentarse en el lugar, por lo que se solicitó desarme la estructura y se retire, lo que finalmente sucedió.

