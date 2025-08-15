Dos conductores terminaron lesionados tras un choque en la Ruta 11

El hecho se dio este viernes por la mañana, a pesar del poco tráfico en las calles, debido a la jornada no laborable de este viernes.

Este viernes por la mañana, se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 1004 de la Ruta Nacional Nº 11.

El hecho involucró una camioneta Volkswagen Saveiro, conducida por un hombre de 56 años, y un utilitario Fiat Qubo, manejado por un hombre de 50 años.

Ambos fueron asistidos por personal médico en el lugar y no fue necesario su traslado.

La División Criminalística realizó las pericias correspondientes para establecer la causa del choque.

Fuente:datachaco

