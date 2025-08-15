Día del Niño en el Parque Temático

15 agosto, 2025 ACTUALIDAD, LOCALES

 

Este domingo 17 de agosto el Parque Temático «Ciudad de los Niños» recibe a los más chicos con muchas sorpresas. A partir de las 14 horas, las familias podrán acercarse para disfrutar de una tarde distinta y agasajar a los niños.

 

En la oportunidad, los chicos serán recibidos con golosinas en la entrada, habrá juegos mecánicos, parque de diversiones, show de Circumanía con acróbatas, payasos y sorteos importantes.

 

Será una oportunidad para disfrutar en familia y celebrar el Día del Niño con el tradicional agasajo del municipio. Además, a esa propuesta se suma la del Complejo Ecológico Municipal, donde también habrá espectáculos, juegos y sorteos, donde los menores de 12 años ingresan sin abonar entrada.

