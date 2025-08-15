Detuvieron a tres personas por contrabando de cigarrillos en el monte

El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos del Escuadrón 5 «Pirané», a raíz de un patrullaje sobre la costa del río Bermejo, en el paraje «Bañadero». La mercadería tiene un avalúo de 33.000.000 pesos.

Este jueves en horas de la tarde, personal de la «Sección Comandante Fontana» dependientes del Escuadrón 5 «Pirané», mientras efectuaban un patrullaje a la altura de la costa del río Bermejo, arribaron a un descampado donde a simple vista pudieron constatar la existencia de varias cajas de cartón con cigarrillos de origen extranjero.

Ante la situación y las posibles maniobras de contrabando, los uniformados aseguraron la zona e identificaron a tres hombres mayores de edad custodiando la mercadería.

Con el accionar del personal de la Fuerza y la voz de alto en nombre de la institución, los involucrados no opusieron resistencia y fueron detenidos en el lugar.

Al inspeccionar los bultos, se confirmó un total de 20.000 atados de cigarrillos, con un avalúo de 33.000.000 pesos en infracción a la Ley 22.415.

Además, los gendarmes hallaron una camioneta sin los asientos traseros ni habitáculos, visiblemente adaptada para el traslado de mercadería de contrabando. La misma registraba pedido de secuestro activo por robo.

Interiorizados de los hechos el Juzgado Federal y la Fiscalía Federal N° 1 de Formosa, orientaron el secuestro de la totalidad de los cigarrillos, vehículo, tres celulares y la detención de los tres ciudadanos.

