Cuándo juega River la revancha contra Libertad por los octavos de final de la Copa Libertadores

El «Millonario» igualó 0-0 en la ida contra Libertad, por lo que buscará la clasificación a cuartos de final de local en el Monumental.

River inició este jueves la serie de octavos de final de la Copa Libertadores 2025 con un empate sin goles ante Libertad de Paraguay en el Estadio Tigo La Huerta, serie que quedó abierta y que se resolverá en el Monumental.

El conjunto «millonario» es uno de los representantes argentinos que tiene el certamen continental, que la próxima semana tendrá la posibilidad de avanzar a los cuartos de final.

En el marco del inicio de la serie, el conjunto de Marcelo Gallardo no pasó del 0-0 en su visita a Asunción, resultado que lo deja bien parado de cara a la revancha de local, ya que con cualquier victoria en Núñez avanzará a la próxima instancia. Como ya no rige en competencias Conmebol la vieja regla del «gol de visitante», con cualquier empate, la clasificación se resolverá por penales.

Cuándo juega se juega la revancha River vs. Libertad

El partido revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores se disputará el próximo jueves 21 de agosto en el Estadio Monumental. El ganador de esta llave se enfrentará contra el vencedor entre Palmeiras y Universitario, cruce que inició con una goleada 4-0 del equipo brasileño en Perú.

Como el «Millonario» terminó primero en su grupo, define esta llave de octavos de final en calidad de local.

Fixture completo de la Copa Libertadores

Fase Preliminar: a partir del 5 de febrero se disputa la Fase 1, en la semana del 19 de febrero inicia la Fase 2 y entre el 5 y 12 de marzo se llevará a cabo la Fase 3.

Fase de Grupos: comienzan el 2 de abril y finalizan el 28 de mayo. Los primeros y segundos de cada zona avanzan a las llaves de eliminación directa.

Octavos de Final: a partir del 13 de agosto.

Cuartos de final: 17 e septiembre.

Semifinales: 22 de octubre.

Final: el 29 de noviembre a partido único sin sede confirmada.

Comentarios