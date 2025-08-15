Comienzan las pericias judiciales sobre las muertes por fentanilo contaminado

El juez federal Ernesto Kreplak, quien lleva adelante la causa ordenó que estas inicien el lunes 25 de agosto. El proceso consistirá en analizar una muestra de 20 historias clínicas de pacientes que fallecieron luego de que les suministraran el analgésico.

Esto comenzará luego de recibir los informes del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Dr. Carlos G. Malbrán ya que su personal analizó los lotes sospechosos.

Además, los especialistas del Instituto Malbrán deberán terminar la evaluación el 19 de agosto para entregar el informe en la mañana siguiente, según lo ordenó el juez.

Cinco días después, el Cuerpo Médico de la Corte Suprema comenzará a anal lizar las 20 historias clínicas de pacientes que fallecieron producto del fentanilo contaminado. El objetivo del juez es cotejar los resultados del instituto con los del cuerpo médico.

