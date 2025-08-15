Allanamiento en Machagai: incautan cocaína y un arma, hay una detenida y un prófugo

«Chuki» se dio a la fuga minutos antes que la Policía ingrese.

En la madrugada de este viernes, un operativo antinarcóticos realizado en Machagai culminó con el secuestro de droga, un arma de fuego y la detención de una mujer.

El procedimiento estuvo a cargo de la División Operaciones Drogas Interior Sáenz Peña, en conjunto con la Dirección General de Consumos Problemáticos y la Dirección Antinarcóticos, y se llevó adelante en un domicilio ubicado sobre pasaje Navarrete, entre Agustín Tosco y José Álvarez.

La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías de Presidencia Roque Sáenz Peña, a cargo del doctor Luis Alberto Kubicek, en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional 23.737 y la Ley Provincial 2304-N, con intervención de la Fiscalía Antidrogas N° 2, a cargo de la doctora Ana Mariangeles Benítez.

Durante el allanamiento, el personal policial incautó 336 envoltorios de polietileno con una sustancia blanquecina que, tras las pruebas de campo, arrojó positivo para cocaína, con un peso total de 54,9 gramos. También se hallaron recortes y bolsas de polietileno, bicarbonato, encendedores, cucharas con restos de droga, cuatro cuchillos, uno con restos de sustancia blanquecina, tijeras, cuatro teléfonos celulares y la suma de $ 209.900 en efectivo.

De forma impostergable, se secuestró un revólver calibre .32 mm largo, con dos cartuchos del mismo calibre. Por este hallazgo también intervino la Fiscalía Penal N° 3, a cargo del doctor Marcelo Fabián Soto.

En el lugar se encontraba la principal moradora, identificada como E.A.R, de 27 años, quien fue detenida y notificada por infracción a la Ley 23.737 y al artículo 189 bis del Código Penal por la tenencia del arma. Además, había ocho personas más dentro del inmueble al momento del procedimiento.

El principal investigado, identificado como «Chuki», logró darse a la fuga instantes antes del ingreso de la policía, por lo que se solicitó su orden de detención.

