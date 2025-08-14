Volcó su camioneta en la vera de la Ruta 89 tras chocar con un camión: hubo un herido

La persona herida fue el conductor de la camioneta.

Un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este jueves dejó como saldo un hombre con lesiones leves. El hecho se registró alrededor de las 4:30 en el kilómetro 213 de la Ruta Nacional N° 89, en las cercanías de la localidad de Corzuela.

Según informaron fuentes policiales, una camioneta Chevrolet S10 y un camión Iveco protagonizaron una colisión. El conductor de la camioneta, de 64 años, sufrió heridas leves y fue trasladado al hospital local para su atención. En tanto, el chofer del camión, de 65 años, resultó ileso.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de tránsito, quienes realizaron las pericias correspondientes. El tránsito no fue interrumpido y se dio intervención a la Fiscalía de turno para continuar con las actuaciones pertinentes.

