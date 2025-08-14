Secuestraron un camión que tenía pedido de captura hace más de 25 años

El chofer se dirigía a Clorinda, Formosa desde Corrientes con el rodado. El vehículo quedó a disposición de la Justicia y el conductor en libertad, aunque tiene 30 días para para regularizar la situación legal.

Personal de un control caminero ubicado sobre la Ruta Nacional N. º 11 llevó a cabo el operativo.

Este jueves, alrededor del mediodía, personal de un control caminero ubicado sobre la Ruta Nacional N. º 11, en el acceso a una localidad del norte chaqueño, detuvo la marcha de un camión que circulaba desde Corrientes con destino a la ciudad de Clorinda, en Formosa.

Al verificar los datos del rodado en los sistemas de seguridad, se descubrió que tenía un pedido de secuestro vigente desde el año 1999, solicitado por la justicia de una provincia vecina. Ante esto, los efectivos procedieron a trasladar tanto al vehículo como a su conductor de 48 años hasta la Comisaría local para iniciar las actuaciones correspondientes.

Más tarde, tras consultar con el fiscal de turno, se resolvió que el chofer fuese notificado en libertad, aunque se le otorgó un plazo de 30 días para regularizar la situación legal del vehículo ante el juzgado que emitió el pedido hace más de dos décadas.

El camión quedó en custodia y se labraron actuaciones judiciales bajo investigación actuada. La situación llamó la atención por lo antiguo del requerimiento y por cómo el vehículo logró circular durante tantos años sin ser detectado.

Fuente:diariochaco

