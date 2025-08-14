Pidió dejar de pagar cuota alimentaria y deberá leer «El Principito» por orden judicial

Ocurrió en Corrientes y el hombre solicitó dejar de pagarla porque se venció el certificado de discapacidad de su hija de 21 años. La Justicia rechazó el pedido y ordenó que lea el libro de Saint-Exupéry para que «reflexione sobre su rol como padre».

En Corrientes, un fallo judicial llamó la atención por su carácter inusual y su fuerte carga simbólica. La jueza de Familia, Niñez y Adolescencia N°4, Carolina Macarrein, ordenó a un padre leer El Principito como parte de una medida pedagógica para que reflexione sobre su rol y el vínculo con sus hijos.

El caso se originó cuando el hombre pidió dejar de pagar la cuota alimentaria a su hija de 21 años, argumentando que estaba vencido el certificado que acreditaba su discapacidad. La magistrada rechazó el planteo y sostuvo que la postura del progenitor reflejaba «falta de empatía y de corazón» hacia sus hijos: uno con discapacidad y otro con problemas de salud.

«Ser padre no se limita a cumplir una obligación económica; implica acompañar, comprender y sostener emocionalmente, sobre todo cuando los hijos están en situación de vulnerabilidad», señaló la jueza en su resolución.

Como parte de la sentencia, dispuso que el hombre leyera la célebre obra de Antoine de Saint-Exupéry, que transmite valores como el amor, la amistad y el cuidado de los vínculos. El próximo 26 de agosto, deberá presentarse en el juzgado para explicar qué entendió del libro y qué enseñanza se lleva.

La jueza remarcó que la medida busca que el padre tome conciencia del impacto de sus decisiones y que recuerde que «lo esencial es invisible a los ojos»: «Las obligaciones parentales no se cumplen solo con dinero, sino también con amor, comprensión y presencia».

